證券加銀行力抗匯損 元大金5月獲利7.43億
元大金控公布最新獲利，在元大證券以及元大銀行獲利的加持之下，儘管壽險在五月因為新台幣匯率大升7%而有匯損，但元大金控在五月仍繳出單月稅後淨利7.43億元，EPS 0.75元的成績，累計前五月稅後獲利96.83億，EPS 0.75元。
元大金控指出，台股5月日均量達4,265億，月增逾9%，證券經紀手收仍為主要獲利來源，稅後淨利為16.07億元；銀行主要獲利來源為利息淨收益及財管手收，稅後淨利為9.1億元。
元大金控也表示，元大人壽5月仍有穩定的經常性利益，惟受台幣升值逾6.5%影響，產生匯兌損失，使當月稅後淨損20.73億元，經試算元大人壽5月底RBC高於300%，持續高於法定標準，財務結構及清償能力穩健，仍將持續監控匯率相關影響，彈性調整避險策略因應。
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