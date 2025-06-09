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上海商銀前五月獲利65億元 EPS 1.35元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

上海商銀（5876）5月自結稅後純益5.4億元，月減62.2%，主要受到台幣升值及香港子行增提備抵呆帳影響；累計稅後純益65.3億元，年減12.7%，EPS為1.35元仍穩居上市銀行股之冠。

據了解，上海商銀台灣母行個體如外幣利息收入會受到台幣升值6%影響，而產生匯兌影響數，另，轉投資香港子行舊有授信案件評估擔保品有跌價損失，增提備抵呆帳約4億多港元。至於台灣母行個體部分則按照年度預算約15-20億元進度提存備抵呆帳。

此外，上海商銀第1季手續費收入動能強勁，較去年同期成長約10%，惟5月手續費收入較4月略減，主要受到金融市場較動盪影響，財管客戶較為觀望。全年財管手收目標為成長15%。

台幣升值 上海商銀

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