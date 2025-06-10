伸興上月營收增18%

伸興（1558）5月營收8.26億元，月增30.9%、年增18.2%，主要受惠於縫紉機本業出貨動能強勁，加上子公司宇隆車載及自行車等業績穩健成長挹注，創今年以來單月營收新高；累計前五月合併營收逾35億元、年增12.1%。

伸興表示，儘管面臨產業鏈關稅波動、全球區域市場與物流調整等多重挑戰，伸興與子公司宇隆仍憑藉「深厚的產品競爭力+模組化彈性製造平台」，強化供應鏈韌性與精實製造優勢，擴大接單動能。

受惠歐美市場縫紉機出貨穩定推進，尤其歐洲市場，主要客戶針對其機械式縫紉機的需求大幅拉升，帶動伸興縫紉機本業5月出貨動能強勁，加上宇隆旗下包括車載及自行車等業績成長挹注，助攻伸興集團5月營收繳出今年新高佳績。