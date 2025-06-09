中信金前五月EPS 1.27元 台壽5月稅後淨損28.2億元
中信金（2891）公告2025年5月份自結盈餘，5月份單月稅後盈餘為21.15億元，累計前五月合併稅後盈餘246.76億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.27元。
中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行5月份稅後獲利50.49億元，較4月份成長13%，主要來自淨利差擴大，同時財富管理業務在5月份市場回穩後，相關收入較4月成長10%。累計前五月稅後獲利229.42億元，較去（2024）年同期成長23%，續創歷年同期新高，主因今（2025）年放款業績較去年同期成長10%，且外幣資金成本下降使淨利差上升。
子公司台灣人壽保險公司受美元大幅貶值影響，5月份稅後淨損28.29億元，累計前五月稅後獲利14.48億元，較去年同期下滑。
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