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備貨潮挹注 台驊：5月海空運動能轉強

中央社／ 台北9日電

台驊控股5月海、空運業務均達雙位數月增率，因應美國高額對等關稅暫緩，出口商提前出貨，亞洲至美洲航線出貨需求顯著增加，企業備貨節奏提前，高科技電子零組件與汽車零配件出貨量顯著增加。

台驊5月營收18.96億元，年減12.18%，月增約10%，累計前5月營收91.77億元，年增4.37%。

台驊5月海運營收達新台幣10.93億元，月增21.22%。台驊觀察，延續4月美國政府宣布對全球進口商品加徵10%基準關稅，並對中國特定商品實施高額懲罰性關稅後的市場反應，出口商提前出貨，盼降低潛在稅負壓力，推升亞洲至美洲航線出貨需求顯著增加，艙位供應緊張，運價同步走揚。

5月中旬美中雙方達成90天暫時降稅協議，台驊也觀察到，出貨動能延續，有效挹注整體營收表現。

針對空運業務，台驊5月營收達4.95億元，月增15.36%，隨企業備貨節奏提前，高科技電子零組件與汽車零配件出貨量顯著增加，並帶動跨境電商包機需求擴大，台驊提供客製化包機規劃與高時效物流解決方案，有效承接高值貨運商機。

台驊觀察，儘管美中雙方於5月中旬達成為期90天的暫時降稅協議，但中美貿易緊張局勢仍持續推動全球供應鏈重組，企業對亞洲轉運與備援基地的需求加速浮現，台驊多年深耕東南亞市場，已建構涵蓋關鍵節點的區域運輸體系與彈性倉儲網絡，並強化跨境聯運與整合型供應鏈服務，有效協助客戶因應政策變動與成本壓力。

關稅 營收 台驊

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