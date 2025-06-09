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不畏市場震盪 合庫金5月獲利15.7億元、月增19.8%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫金（5880）公告5月自結稅後純益15.71億元，月增19.8%，累計前五月稅後純益78.75億元，年減10%，累計每股稅後純益（EPS）0.52元。惟獲利主體合庫銀行表現穩健，幾不受台幣升值等市場震盪影響，單月稅後純益17.61億元，月增21.3%，累計稅後純益81.72億元，較去年同期成長1.5%。

核心子公司合庫銀行5月獲利成長主因利息淨收益較上月增加，累計前五月較去年同期成長幅度更大。此外，手續費淨收益較上月也小幅成長，至於金融商品交易收益持平，換匯收益略減，但兌換損益增加。另資產品質穩健，備抵呆帳維持正常提存。

第二獲利引擎合庫人壽主要受到台幣大幅升值影響產生匯損，但因避險比例高達九成而減輕衝擊，單月淨損2億元，累計淨損1.8億元。合庫證券則迎來今年首個獲利月份，單月稅後純益0.09億元，由於自營已有調整部位，虧損幅度持續收斂，累計淨損1億元。

合庫金 台幣升值 EPS

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