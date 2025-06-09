全宇生技營收／5月2.27億元、年增21.4% 前五月年增19.9%

專業微生物複合肥料製造商全宇生技-KY（4148）9日公告，5月合併營收2.26億元，月減2.85%、年增21.44%；累計今年前五月合併營收10.09億元，年增19.91%。

全宇生技表示，馬來西亞是全球第二大油棕種植地，油棕種植面積達565萬公頃。近年來隨著全球對永續發展的重視，許多原本以低價化學肥料施肥的種植園開始傾向採用生化有機複合肥料，不僅可幫助油棕果收量的增長及品質改善，對於土壤保育、防病也有顯著的功效。身為馬來西亞生化複合肥料的先驅，過去一年來全宇的生化複合肥占銷售比重已由五成左右提高至接近六成。

綜觀上半年至今的營收表現，全宇接單狀況良好、產品結構持續優化、保健食品銷售穩定。下半年馬來西亞種植園的標案正在進行中，在油棕市場需求穩定的情況下，種植園的用肥選擇持續往綠色農業的方向轉進。

此外，印尼廠產品待執照登記完成後，亦可望於今年度開始參與當地標案投標，將公司產品做更進一步的推廣。依據目前市況及產業布局，公司對長期發展持穩定樂觀的態度。