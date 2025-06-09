麗清營收／前五月36億元、年增5.67％ 續創同期新高
麗清（3346）5月合併營收達7.51億元，雖較去年同期減少12.28％，5月單月營收仍改寫歷年同期次高表現。累計2025年1至5月合併營收達36.09億元，較去年同期成長5.67％，續創歷年同期新高。
麗清指出，雖5月營收受到北美客戶針對控制器產品進行短期庫存調整影響，使出貨動能略為放緩，公司整體訂單能見度仍保持一定水準，且隨著汽車電子化與智慧照明市場的高度需求，旗下LED車燈模組產品的訂單出貨維持穩定表現，挹注5月營收仍改寫歷年同期次高之佳績。
麗清表示，旗下LED車燈模組產品與研發技術具備多樣化客製設計能力、高穩定度與高品質表現，長期以來深受多家知名品牌車廠與一階（Tier 1）車燈系統供應商的高度肯定與信賴，在穩固技術基礎之上，麗清近年來積極拓展全球車用客戶布局，尤其是在電動車與智慧車輛持續成長的大趨勢下，LED智慧車燈需求快速提升，也進一步推升麗清在車燈市場的良好接單利基。
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