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正隆營收／5月34億元、年減11.1％ 客戶尚在觀望關稅政策明朗

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

正隆（1904）9日公布5月營收34億元，年減11.1％，累計前五月營收170.9億元，年減1.8%。

正隆指出，5月營收衰退主要受美國關稅政策影響，導致中國大陸與越南的送貨量下降。特別是越南工廠，約30%的產能依賴外銷，且客戶尚在觀望階段，預計需等關稅政策明朗後才能回升。

目前工紙售價保持穩定，但送貨量因市場激烈而有下滑的狀況，另外，關稅政策對匯率的影響也使大陸與越南市場受創。相比之下，台灣市場的表現則與去年相近，營運穩定。

展望第3季，正隆表示，獲利表現仍需視關稅政策走向，並期望關稅政策能達成較為穩定的協議，以避免進一步影響營運。越南市場的外銷能量仍然是關鍵，而台灣則將迎來夏季旺季，預計未來幾個月營收將有機會回升。

面對市場波動，正隆透過提升產銷效率與推動數位轉型；台灣工紙與紙器營運維持穩定，越南市場延續穩步成長，中國大陸則受經濟放緩影響，需求相對保守。

正隆亦加速推動轉廢為能，大園廠將造紙廢水轉化為沼氣綠電，去年可供約3,000戶家庭用電；造紙製程殘渣則再製為替代燃料，取代傳統煤炭使用。竹北廠建置全台最大規模的生質熱電系統，自去年全面運轉以來，大幅提升集團製程餘料的再利用量能，帶動全公司替代燃料使用率達18.63%，全年減煤逾10.3萬公噸，有效推動正隆溫室氣體排放量較2018基準年大幅減降9.38%。

關稅 越南 正隆

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