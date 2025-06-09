巧新營收／5月5.35億元 歐洲豪車市場客戶穩健拉貨
巧新（1563）於今日公布2025年5月合併營收5.35億元，受川普政策導致之匯率短期波動及品牌車廠拉貨調整影響，單月營收表現較上月及去年同期分別減少4.98％、17.34％，累計2025年1至5月合併營收為30.16億元，較去年同期32.22億元減少6.38％。
巧新表示，雖短期受到部分品牌車廠客戶因生產節奏調整影響短期出貨時程，但整體接單與產品結構明顯逐步優化，高階豪華汽車品牌車廠客戶持續升級客製化鍛造鋁圈的需求持續湧現，為公司整體營運奠定了穩健成長基礎。從目前在手訂單表現來看，特別在歐洲市場方面有明顯的拉貨需求，其中，隨著Rolls Royce Cullinan系列、Spectre系列電動車、Land-Rover-Range-Rover-Sport系列及Porsche Macan系列等高端車款家族加速布局，是巧新5月營收仍保持穩健的關鍵。
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