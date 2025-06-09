快訊

影／要價近600萬...開客戶英國復古車保養 業務打滑連撞2車

萬海貨輪貨櫃海上爆炸！4船員失蹤「含2台灣人」 公司重訊回應了

捲富商小三疑雲 Dora遭球團冷凍？樂天直球回應了

巧新營收／5月5.35億元 歐洲豪車市場客戶穩健拉貨

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

巧新（1563）於今日公布2025年5月合併營收5.35億元，受川普政策導致之匯率短期波動及品牌車廠拉貨調整影響，單月營收表現較上月及去年同期分別減少4.98％、17.34％，累計2025年1至5月合併營收為30.16億元，較去年同期32.22億元減少6.38％。

巧新表示，雖短期受到部分品牌車廠客戶因生產節奏調整影響短期出貨時程，但整體接單與產品結構明顯逐步優化，高階豪華汽車品牌車廠客戶持續升級客製化鍛造鋁圈的需求持續湧現，為公司整體營運奠定了穩健成長基礎。從目前在手訂單表現來看，特別在歐洲市場方面有明顯的拉貨需求，其中，隨著Rolls Royce Cullinan系列、Spectre系列電動車、Land-Rover-Range-Rover-Sport系列及Porsche Macan系列等高端車款家族加速布局，是巧新5月營收仍保持穩健的關鍵。

營收 拉貨

延伸閱讀

母為11歲女兒生日砸「百萬慶生」 贈勞力士與休旅車惹議

饅頭媽生技業千金背景曝光！爸開3千萬豪車被撞不索賠

疑債務糾紛尋仇 保時捷911豪車停高雄大樓地下室遭砸

千萬麥拉倫、賓利法拍喊不到半價都流標！4雙B豪車共賣1021萬

相關新聞

南亞、台化預估6月營收較5月增加 台塑估持平

台塑四寶今天公布5月營收，全部呈現年、月雙減。不過南亞、台化分別因為急單需求，以及定檢結束等因素，預期6月營收將比5月增...

萬海營收／5月112.32億元 月減1.80 %、年減1.93%

萬海（2615）9日公告5月合併營收為112.32億元，月減1.80 %、年減1.93%；累計全年營收597.60億元，...

台塑四寶5月營收年月雙減 合計1060億元

受新台幣升值及國際油價下滑等因素影響，台塑四寶包括台塑、南亞、台化、台塑化今天公布5月營收全部呈現「年月雙減」，合計4大...

王品營收／5月20.5億元 母親節單日創新高、千萬大店達14家

王品（2727）9日公布5月自結合併營收為20.5億元，創5月同期新高，年增7.75%。其中，台灣事業群營收17億元，年...

宏泰奪矽谷AI中心訂單

AI吃電怪獸發威，美國擴大並加速電力建構，宏泰（1612）證實打入美國矽谷台灣資料中心、台積電線纜供應鏈，取得相關訂單，...

鋼筋價下修 跌幅恐擴大

受制國際行情低迷，豐興（2015）、威致、易昇等鋼廠上周廢鋼收購價盤中變盤，每公噸臨時調降200元以上，將直接造成今（9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。