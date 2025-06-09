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萬海營收／5月112.32億元 月減1.80 %、年減1.93%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海9日公告5月合併營收為112.32億元，月減1.80 %、年減1.93%。圖／萬海提供
萬海9日公告5月合併營收為112.32億元，月減1.80 %、年減1.93%。圖／萬海提供

萬海（2615）9日公告5月合併營收為112.32億元，月減1.80 %、年減1.93%；累計全年營收597.60億元，年增21.52%。

5月份價量表現皆較4月份為佳，但受台幣升值匯率影響營收數的呈現。美中關稅談判仍進行中，客戶持續從中國大陸加緊出貨，上海集裝箱出口運價指數SCFI已連續五周上漲，反映艙位需求持續熱絡。萬海積極調整航線布局與貨櫃調度來滿足客戶需求。

萬海看好美中經貿會談後，中國大陸重啟出貨艙位需求增加商機，並牽動運價上漲效益。

貨櫃輪業者都普遍認為，6月受惠於美中雙方同意降低關稅90天出貨量還在上升階段，航運市場價、量已逐漸回溫；美國關稅戰及供應鏈持續變動下，也會因應市場需求動態調整運能重新配置。川習再度恢復通話，持續觀察後續市場貨量變化，因應市場需求進行船舶調度。

萬海目前亞洲區間主力航線共有26條，為國內亞洲區間航班最密集、涵蓋港口最多業者， 亞洲區貨量比重為57%；近年來不斷的進行船舶汰舊換新，自有船舶、自有貨櫃比例高已達到97%及81%，掌握市場變化提升運力，有效管控營運成本。

貨量 萬海

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