倉佑營收／5月8,901萬元、年增14.7％ 關稅政策下受惠二手車市場轉熱

傳動系統製造大廠倉佑（1568）9日公布2025年5月合併營收8,901萬元，較上月的8,235萬元增加8.1％，較去年同期的7,762萬元增加14.7％；累計2025年1至5月合併營收為4.56億元，較去年同期減少3.5％。

倉佑表示，5月營收月增、年增成長，主要受惠於北美與歐洲之售後市場（AM）與原廠委託服務市場（OES），包括行星齒輪組、扭力轉換器、離合器等傳動系統關鍵零組件的出貨金額增加，堆疊前5月營收來自AM與OES市場客戶的合計比重達60％，較去年同期增加16個百分點，除了奠定公司穩健營收規模放大外，亦在產品組合優化、成本費用控制下，為第2季毛利率、獲利表現創造良好健康的基礎。

近期因關稅大戰下，各大品牌車廠被迫減少從加拿大、墨西哥進口汽車，使得美國新車供應不足，帶動新車價格大幅上揚，間接也推動二手車成為美國汽車市場的新寵兒，根據考克斯汽車公司（Cox Automotive）最新調查，今年5月初，美國二手車經銷商的存貨周轉天數僅43天，為2021年以來同期最低紀錄，可見二手車庫存急劇下降，也帶動二手車市場價格水漲船高。倉佑進一步表示，公司在汽車零組件產業的布局涵蓋OEM與AM/OES兩大市場，從今年4、5月兩月份加總的業績表現來看，光是美國市場的營收即已年增37％，其中以AM與OES市場的訂單需求為大宗。顯見在美關稅政策的間接影響下，倉佑將受惠於二手車市場轉熱，帶動出貨量穩健增溫，創造公司整體營運保持良好的動能。