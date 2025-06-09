新產除息日訂於6月27日 7月22日現金股利入帳

新產（2850）9日公告除息交易日訂於6月27日，相關作業日程同步揭示。新產日前股東會通過今（2025）年度股利分派案，將以每股7.15元的現金方式發放股利，合計發放現金股利總額達22億5,913萬7,595元。

根據公告，新產的股東最後過戶日為6月30日，過戶停止期間自7月1日起至7月5日止，7月5日同時為除息基準日。符合領息資格的股東，將於7月22日收到現金股利入帳。

本次配息案顯示新產穩健的營運成果及良好的盈餘分配能力，亦展現公司對股東回饋的積極態度。市場法人指出，以目前新產股價計算，本次配息金額具吸引力，有助於強化投資人信心。

新產本次高達7.15元的現金股利，不僅反映其保險本業獲利穩定，也突顯其在產險市場的領導地位。市場投資人與長期股東可密切關注其後續財報與營運表現，評估後續持股策略。