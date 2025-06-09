台驊營收／5月18.9億元、月增10.8% 海運與空運業務呈雙位數成長

面對全球貿易環境高度不確定的挑戰，台驊（2636）5月海運與空運業務雙位數成長推升，5月營收18.96億元，月增率高達10.8%、年減12%。展現對政策風險的高度敏捷反應力與區域布局策略的持續深化成果。

台驊累計前五個月營收91.77億元，年增率4.3%。5月海運營收達10.93億元，月增率高達21.22%。延續4月美國政府宣布對全球進口商品加徵10%基準關稅，並對中國大陸特定商品實施高額懲罰性關稅後的市場反應，出口商提前出貨以降低潛在稅負壓力，推升亞洲至美洲航線出貨需求顯著增加，艙位供應緊張，運價同步走揚。

隨後5月中旬美中雙方達成90天暫時降稅協議，短期內進一步穩定市場預期，延續出貨動能至月中後，有效挹注整體營收表現。

空運業務亦持續成長，5月營收達新台幣4.95億元，月增15.36%。隨企業備貨節奏提前，高科技電子零組件與汽車零配件出貨量顯著增加，並帶動跨境電商包機需求擴大。本公司積極提供客製化包機規劃與高時效物流解決方案，有效承接高值貨運商機，穩健推動整體業績表現。

5月內貿物流營收為新台幣1.87億元，月減22.14%。短期營收下滑，主要受節氣工作天數減少、華南地區強降雨影響運輸排程，以及出口訂單優先排程所致。然而，隨大陸官方推動「出口轉內銷」與內需市場升級政策逐步落實，預期第3季起將帶動區域物流與本地倉配需求轉強，為內貿物流注入新成長動能。

中歐鐵路5月營收為新台幣1.22億元，月減12.92%。儘管鐵路具備時效優勢，但在全球運價波動與貨主轉單效應下，部分貨物改走海運或空運，加以東歐地緣政治風險升高，整體運量承壓。本公司將聚焦於中高值定向貨物運輸，並持續優化鐵空聯運與派送整合服務，以提升競爭力與彈性應變能力。

儘管美中雙方於5月中旬達成為期90天的暫時降稅協議，市場氛圍短暫趨緩，但中美貿易緊張局勢仍持續推動全球供應鏈重組，企業對亞洲轉運與備援基地的需求加速浮現。本公司多年深耕東南亞市場，已建構涵蓋關鍵節點的區域運輸體系與彈性倉儲網絡，並強化跨境聯運與整合型供應鏈服務，有效協助客戶因應政策變動與成本壓力。

展望未來，本公司將持續審慎評估國際政經情勢，靈活調整營運策略與資源配置，確保在高度變動的環境中維持供應鏈韌性與服務穩定，穩健推動營運成長。