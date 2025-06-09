廣越營收／5月18.1億元、年增35%創同期新高 訂單能見度至第3季

廣越（4438）9日公告，5月合併營收達18.16億元，年增35.27%，為同期新高，即便面對關稅調整與匯率波動，公司仍維持穩健且強勁的成長動能。累計前五個月合併營收為56.62億元，年增20.99%。

董事長吳朝筆表示，廣越受惠於品牌客戶持續重塑供應鏈，加上自身在規模、生產技術與成本管理上的綜效優勢，訂單穩定出貨、合作關係持續深化，有效鞏固在全球供應鏈重整中的戰略地位。2025年以來訂單出貨如期、無流失，能見度已延伸至第3季，公司對全年營運展望維持審慎樂觀。

他進一步指出，儘管全球市場面臨美國關稅政策調整，廣越憑藉遍布全球的產線網絡，展現高度彈性與供應韌性。其中，約旦廠區因具關稅優勢與技術能力，近期成為品牌關注重點，並依需求持續擴產；同時，多家新興國際品牌主動洽詢合作機會，突顯廣越於全球供應鏈中的關鍵地位與稀缺性。

為強化營運韌性與資本回報，廣越自2023年起全面推動轉型策略「Icebreaking計畫」，聚焦資本效率與營運升級。以大陸廠區為例，在人力僅微幅成長3%的情況下，單位產值提升高達38%，改革成效顯著，後續亦將擴大導入至越南與約旦廠區。

Icebreaking計畫亦涵蓋接單與資本配置策略，包括導入ROIC為核心指標、優化產品組合與接單品質，落實「效率優先、審慎擴張」的營運紀律。公司目標於未來3至5年內將ROE提升至20%，持續為股東創造具延展性的長期報酬。