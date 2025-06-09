快訊

債券差距正消退！這三國曾淪為「歐豬五國」 如今成了債市大贏家

無法確認陳董是誰...陳宗彥性招待案一審無罪 檢提上訴

「家裡無法支撐」雲林學霸錄取台大嘆前景絕望…校友資助下決定圓夢

廣越營收／5月18.1億元、年增35%創同期新高 訂單能見度至第3季

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

廣越（4438）9日公告，5月合併營收達18.16億元，年增35.27%，為同期新高，即便面對關稅調整與匯率波動，公司仍維持穩健且強勁的成長動能。累計前五個月合併營收為56.62億元，年增20.99%。

董事長吳朝筆表示，廣越受惠於品牌客戶持續重塑供應鏈，加上自身在規模、生產技術與成本管理上的綜效優勢，訂單穩定出貨、合作關係持續深化，有效鞏固在全球供應鏈重整中的戰略地位。2025年以來訂單出貨如期、無流失，能見度已延伸至第3季，公司對全年營運展望維持審慎樂觀。

他進一步指出，儘管全球市場面臨美國關稅政策調整，廣越憑藉遍布全球的產線網絡，展現高度彈性與供應韌性。其中，約旦廠區因具關稅優勢與技術能力，近期成為品牌關注重點，並依需求持續擴產；同時，多家新興國際品牌主動洽詢合作機會，突顯廣越於全球供應鏈中的關鍵地位與稀缺性。

為強化營運韌性與資本回報，廣越自2023年起全面推動轉型策略「Icebreaking計畫」，聚焦資本效率與營運升級。以大陸廠區為例，在人力僅微幅成長3%的情況下，單位產值提升高達38%，改革成效顯著，後續亦將擴大導入至越南與約旦廠區。

Icebreaking計畫亦涵蓋接單與資本配置策略，包括導入ROIC為核心指標、優化產品組合與接單品質，落實「效率優先、審慎擴張」的營運紀律。公司目標於未來3至5年內將ROE提升至20%，持續為股東創造具延展性的長期報酬。

關稅 約旦 廣越

延伸閱讀

滅火機器人出動！桃園工廠火警演練 救災平台車也亮相

越南是「中國+1」策略重心 美商促川普政府調降關稅

5月賣股走人？ 美股5月上漲6.2%走出不一樣行情

鈺齊營收創高快攻漲停 點火製鞋股全面起跑

相關新聞

南亞、台化預估6月營收較5月增加 台塑估持平

台塑四寶今天公布5月營收，全部呈現年、月雙減。不過南亞、台化分別因為急單需求，以及定檢結束等因素，預期6月營收將比5月增...

台塑四寶5月營收年月雙減 合計1060億元

受新台幣升值及國際油價下滑等因素影響，台塑四寶包括台塑、南亞、台化、台塑化今天公布5月營收全部呈現「年月雙減」，合計4大...

王品營收／5月20.5億元 母親節單日創新高、千萬大店達14家

王品（2727）9日公布5月自結合併營收為20.5億元，創5月同期新高，年增7.75%。其中，台灣事業群營收17億元，年...

宏泰奪矽谷AI中心訂單

AI吃電怪獸發威，美國擴大並加速電力建構，宏泰（1612）證實打入美國矽谷台灣資料中心、台積電線纜供應鏈，取得相關訂單，...

鋼筋價下修 跌幅恐擴大

受制國際行情低迷，豐興（2015）、威致、易昇等鋼廠上周廢鋼收購價盤中變盤，每公噸臨時調降200元以上，將直接造成今（9...

台塑三寶股東會周二起上秀

台塑集團台化、台塑及南亞三公司10日起一連三天召開股東大會，將通過2024年度營業報告、財務報表及盈餘分派，針對未來展望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。