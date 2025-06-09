廣華營收／5月4億元、小幅衰退 關稅問題影響拉貨

廣華-KY（1338）9日公布114年5月合併營收為4.02億元，因關稅政策影響部分北美市場客戶的拉貨力道，加上部分新能源車受國內價格戰影響銷量不如預期，使得廣華5月營收較上月營收減少1.72％、較去年同期減少6.21％；累計114年1至5月合併營收為新台幣20.83億元，較去年同期成長0.71％。

廣華表示，目前來看，美國關稅多變政策短期帶來市場不確定性高，中國大陸新車銷售市場充滿價格競爭壓力，導致終端需求波動，使得品牌車廠與汽車供應鏈的生產出貨排程節奏不穩，廣華審慎評估其對營運現金流與接單節奏的潛在影響，並已啟動多項因應對策，一方面，可見廣華北美地區客戶之拉貨力道自5月下旬起有逐步回升的跡象，預期拉貨力道將呈現階段性回溫的趨勢，另一方面，加強現金流管理，目前在手現金水位長期穩定維持在20億元以上水準，透過優化備料策略與提高庫存周轉效率，有效降低短期資金壓力，同時持續緊盯各大品牌車廠的動態，積極與主要客戶協調付款條件與拉貨生產排程的機制，提升資金回籠的穩定性與可預測性。

廣華也同步彈性調整生產節奏，以提升供應彈性與策略韌性，並積極拓展多元產品線與區域市場布局，以分散對價格戰敏感區域之營運風險，尤其在核心技術產品線發展方面，隨著新車款導入節能化、智能化、舒適化的技術持續進程，帶動各品牌車廠對廣華旗下含有轉印、塗裝、智能及發光等產品工藝技術的汽車內外飾件產品需求，從廣華今年前5月高毛利產品塗裝件與轉印件的出貨合計占營收比重穩定超過六成，顯見此一趨勢明確，廣華亦積極整合智慧車用電子零組件與模組，提供一站式客製化服務，拉高競爭力，同步深化與品牌車廠合作關係，有助持續保持良好的訂單能見度。

廣華積極面對市場不確定性所帶來的挑戰，並期待隨著日產N7等新產品陸續加入量產行列後，有望逐步挹注穩定營運成長動能。