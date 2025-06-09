智伸科打進AI生態圈 部分汽車、醫療產品遞延出貨

智伸科（4551）今日公布2025年5月合併營收為新台幣6億元，因部分汽車、醫療之新技術產品有遞延出貨之情形，使得單月營收月減、年減，2025年前5月累計合併營收為新台幣32.62億元，較去年同期營收28.89億元增加12.89％。

智伸科表示，5月營收受惠於電子事業部、其他事業體包括半導體先進製程、AI伺服器散熱系統等多元產業布局有成，針對設備中的關鍵零組件拉貨力道大幅提升，堆疊公司來自非汽車事業體的營收比重，已明顯自年初的45.88％拉升至目前的49.11％，尤其電子與其他事業體新技術關鍵零組產品，包括應用於AI儲存硬碟系統、AI伺服器散熱系統等的穩健出貨，堆疊公司產能稼動率保持在高檔水準，是5月營收站穩6億元以上水準的關鍵，智伸科也在產品結構組合優化、減低匯率波動因素影響下，為第2季毛利率、獲利表現奠定穩健成長基礎。

智伸科進一步表示，公司積極落實多元產業布局的策略，除了半導體先進製程產業的布局已於去年底陸續獲得客戶認證並逐步量產出貨，今年業務更開拓新領域，成功量產AI伺服器系統之關鍵零組件，成為此關鍵零組件台廠唯一打進國際知名AI晶片大廠之AI生態圈，並於今年第2季起陸續逐步量產出貨，為2025年營運成長寫新篇章。智伸科指出，隨著AI產業高速發展，AI伺服器對高效散熱解決方案的需求日益增加，而散熱系統中扮演實現快速斷開和連接，確保在AI晶片高速運算所產生的大量熱能中，整體系統亦能安全與穩定運行的關鍵零組件，因全球供應緊張，成為短期AI伺服器系統發展的瓶頸。智伸科憑藉多年累積在精密機械加工製造領域的深厚技術，成功突破技術障礙，實現台廠成功開發並量產其AI伺服器散熱系統關鍵零組件廠，正式打入國際知名AI晶片供應鏈，並銜接滿足市場空缺的填補。

展望2025年，以目前在手訂單來看，對於2025年整體營運持年增率正成長的態勢深具信心。智伸科將持續投入研發，提升產品性能與品質，公司藉由多元產業客戶的布局，創造公司整體營運更上層樓，且助力未來3年營運長期成長無虞。智伸科表示，以汽車、醫療、電子、半導體等產業客戶的最新技術開發案來看，皆紛紛已結合AI科技技術將傳統機加工的關鍵零件模組轉型智能化，自動駕駛汽車、智慧醫療設備、AI伺服器、半導體先進製程等的滲透率提升，皆已成為目前智伸科旗下關鍵零組件產品的出貨動能，良好的訂單能見度，將為智伸科今年整體營運帶來正面的挹注。