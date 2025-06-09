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八貫營收／5月2.46億元、年月雙增 前五月年增22％

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

八貫（1342）9日公告5月營收2.46億元，較上月與去年同期分別成長1.78％與3.09％，累計今年前五月營收12.66億元，年增率22％。

八貫企業表示，5月營收2.46億元，係受惠醫療產品線客戶加量貢獻，使醫療5月業績月增28％、年增40％雙成長，以及軍工產品業績年月雙增助益，惟戶外與航太救生產品因客戶調整出貨時程，使5月營收成長幅平緩。

八貫企業表示，縱使4-5月全球產業受到美國對等關稅的不確定因素影響，八貫累計今年1-5月營收已達12.66億元，年增率22％，其中醫療產品線較去年同期成長80％，軍工與戶外產品亦分別年增49％與13％，而航太救生產品雖目前累計出貨量較去年同期微幅減少，惟全球航空客運仍供不應求，且醫療與航太救生都屬剛性需求，較不受關稅政策影響。

八貫企業將持續深耕歐美市場拓展，目前全產品的客戶年度預期訂單並未有所調整，但彈性配合客戶出貨排程，第2季營運維持超越去年第4季仍可期。

航太 營收

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