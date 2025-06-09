新台幣升值壓力重 台塑四寶5月營收年、月雙減

台塑集團9日公布5月營收表現，受新台幣兌美元匯率升值影響，加上美國關稅政策仍有不確定性因素，四公司5月營收與上月及去年同期比全數衰退。台塑（1301）營收148.5億元，月減8.2%、年減14.6%；南亞（1303）營收219.5億元，月減5.3%、年減3.4%；台化（1326）營收237.2億元，月減5.2%、年減28.2%；台塑化（6505）營收455.4億元，月減1.5%、年減28.3%。

台塑表示，5月合併營收與4月比衰退8.2％，主要是銷售價差減少，因5月新台幣兌美元匯率升值6.98%，加上OPEC+產油國決議5月至7月增產原油，且美國關稅政策仍有不確定性，原油及乙、丙烯價格走勢疲軟，影響石化產品行情，因此公司5月各產品平均價格都比4月下跌，幅度介於5~11％。

南亞表示，5月影響營收的關鍵因素為匯率，新台幣兌美元匯率急速升值，使台灣母公司營收直接受到影響，同時對於認列海外子公司的營業額也造成衝擊。若排除匯率差異，5月合併營收實際微幅增加0.2億元，成長0.1%，各產品之中，化工產品營收成長，主要是EG、2EH、BPA銷售量增加；電子材料產品營收小幅下滑，其中電路板因AI、遊戲機需求貢獻，業績增加，而銅箔因下游部分急單趕在五一假期前出貨，致5月交運量相對減少；聚酯與塑膠加工產品由於關稅未定影響，市場觀望，營收略減。

台化表示，5月合併營收與4月比減少13.1億元，減幅5.2％，台化合成酚廠定檢結束恢復正常運轉，帶動酚酮產銷增加，發電機組配合電網調度，運轉時數增加也有影響，另ARO-1、SM-3、PP廠安排4~5月定檢，也會影響OX、SM、PP銷量受影響。子公司台化出光受美國對等關稅影響，銷售減少1億元。在售價方面，美國加徵對等關稅並迫使各國陸續協商，結果尚未明朗之前，市場觀望氣氛濃厚，且產油國增產計畫恐造成原油供給過剩，影響油價走弱帶動原料及產品行情下跌，加上本月台幣大幅升值6.98％，影響收入減少。

台塑化表示，5月份煉油事業營業額比上月減少2.0%，原油煉製量比上月增加112.8萬桶，主要係第一套重油媒裂單元(RCC#1)定檢結束所致。售價則5月杜拜原油均價下跌4美元影響，達每桶63.7美元，加上受台幣兌美元匯率強升影響，全產品均價比上月減少每桶6.3美元。台塑化烯烴事業營業額則比上月減少6.9%。