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王品營收／5月20.5億元 母親節單日創新高、千萬大店達14家

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品今年母親節當天，來客突破17萬人、營收1.08億元，兩項數字都刷新王品集團單日新高紀錄。王品／提供
王品今年母親節當天，來客突破17萬人、營收1.08億元，兩項數字都刷新王品集團單日新高紀錄。王品／提供

王品（2727）9日公布5月自結合併營收為20.5億元，創5月同期新高，年增7.75%。其中，台灣事業群營收17億元，年增11.20%，母親節業績再破紀錄。大陸事業群營收3.5億元，年減6.45%。累計前五月兩岸自結合併營收96.7億元，年增5.64%。

王品台灣事業群受惠5月母親節檔期、畢業季謝師宴和端午連假效益發威，營收攀升，5月10日、11日連續2天單日營收突破1億元，其中5月11日母親節當天，來客突破17萬人、營收1.08億元，兩項數字都刷新王品集團單日新高紀錄。

西餐「王品牛排」、中餐「享鴨」、鐵板燒的「夏慕尼」和人氣鍋物「青花驕」、「和牛涮」、燒肉人氣第一名的「肉次方」，總計有14家門店的5月營收都突破千萬元，顯示王品集團在各個品類的發展均衡、深受消費者信賴喜愛。

零售子公司「萬鮮」也持續穩定發展，除了長期穩定熱銷的主食類商品，如：水餃、餛飩，及爆款產品「青花驕麻辣鍋牛肉麵」，5月再推出「薄皮紅油抄手」推升銷售額，與去年同期營收相比也大幅增長。研發腳步不間斷，持續推出新品，後勢看好。

展望後市，7、8月進入暑假，即將迎來餐飲業旺季，王品集團各品牌推出多樣消費活動，並積極發展異業結合、打造聯名限定商品，維持品牌討論熱度並帶動銷售成績。「阪前」、「藝奇」和「陶板屋」三個日系品牌鎖定抹茶控，與宇治抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」推出9道聯名限定餐點。「品田牧場」也與「蠟筆小新」合作打造2款聯名套餐和隱藏版甜品，成為小新粉必衝的打卡熱點。

王品集團

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