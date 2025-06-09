亞力營收／台電出貨挹注！5月營收創歷史次高 全年營運有望挑戰新高

亞力（1514）9日公告，5月營收11.56億元，月增88.8%、年增60.4%；累計前五月營收37.89億元，年增11.9%，單月營收創下歷史次高紀錄，前五月營收創歷史同期新高紀錄。

亞力指出，5月營收繳出佳績，主因配合政府加速強韌電網計畫，台電銷貨創同期新高，另半導體產業海內外擴建新廠亦持續成長、軌道建設之訂單也大幅成長，使營運確定重回成長軌跡。

亞力指出，目前在手訂單逾百億元，且今年接單仍高於出貨，訂單能見度至少三年，未來全球AI與ESG推動淨零碳排的浪潮下，重電設備、綠能、儲能、微電網之重電商機將會大爆發。

訂單方面，亞力指出，近期新接獲台鐵智慧化變電所訂單近10億元、台電多所GIS及電驛訂單超過8億元，另半導體擴建新廠訂單及IDC機房訂單亦超過10元以上，未來台電強韌電網之加速建設、半導體業擴建新廠專案、軌道建設之新建及汰舊換新、AI/IDC機房之興建及綠能工程專案也都有許多商機。

展望未來，亞力指出，在手訂單維持高水平狀態，且在市場需求旺盛下，仍可維持成長趨勢，預期今年集團營收目標成長雙位數以上，訂單能見度至少3~4年，營收及獲利可望雙雙再創歷史新高。