匯損與交貨延遲 保瑞5月營收年減10.65%

生技股后保瑞藥業5月受到新台幣升值影響，營收為新台幣15.08億元，年減10.65%，若以美金計價則較去年減少6%。美國馬里蘭州無菌注射劑廠生產延遲影響交貨，也是營收減少原因。

保瑞今天發出新聞稿表示，若以4月時相對穩定的匯率計價，則營收約可增加1億元；保瑞前5月累計營收約83.56億元，年增35.03%。

保瑞指出，由於慢性病與精準醫療、消費者健康意識提升，以及醫療技術進步等多重因素，驅動全球藥品需求持續增加，帶動公司全球銷售業務5月表現不俗。

但CDMO（委託開發暨製造服務）業務因馬里蘭州無菌注射劑廠生產延遲，使5月約有一半貨物未能交付，導致出現逆風表現。保瑞表示，正常生產將於今年6月恢復，預期此影響最遲將於7月補回營收。

另外，保瑞表示，台灣最大廠區5月也有部分延遲出貨狀況，但主要口服生產產能接單暢旺態勢不變，預期營收時間差為短期影響；台灣廠區將完成美國Upsher-Smith產品轉廠生產的技轉專案，技轉商品後續銷售將貢獻較佳的毛利率，進一步推升保瑞營運動能。