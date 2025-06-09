保瑞營收／台幣升值影響 5月約15.1億元、年減10.7%

保瑞（6472）9日公告5月合併營收為15.08億元，較去年同期衰退10.65%，若以美元計價則較去年同期衰退約6%，造成此狀況主要原因為台幣升值所致；若以4月時相對穩定之匯率計價，則營收約可增加新台幣1億元。公司今年前五月累計營收約為83.56億元，年增35.03%。

保瑞表示，由於慢性病與精準醫療、消費者健康意識提升，以及醫療技術進步等多重因素，正共同驅動全球藥品需求持續增加，也因此帶動公司全球銷售業務5月表現不俗。但CDMO 業務因馬里蘭州無菌注射劑廠生產延遲，當月約一半的貨物未能交付，而導致逆風表現，公司表示正常生產將於6月恢復，預期該事件影響最遲將於7月補回營收。

另外，台灣最大廠區5月亦有部分延遲出貨狀況，但主要口服生產產能接單暢旺態勢不變，預期營收時間差為短期影響。台灣廠區亦接近完成美國Upsher-Smith產品轉廠生產的技轉專案，技轉商品後續銷售將貢獻較佳的毛利率，進一步推升保瑞營運動能。