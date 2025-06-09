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台塑三寶股東會周二起上秀

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑集團台化（1326）、台塑及南亞（1303）三公司10日起一連三天召開股東大會，將通過2024年度營業報告、財務報表及盈餘分派，針對未來展望，三公司都將採取「分散市場、產品高值化」等策略，以迎戰局勢變化。

據了解，南亞將在這次股東會進行董事改選，外界預期董事長吳嘉昭仍將續任董座，帶領公司及旗下事業體轉型發展。

台塑化已先在5月29日召開股東會，董事長曹明說明，去年未能交出令股東滿意成績單，但仍動用未分配盈餘，通過每股配發現金股利0.8元，配發率達127%。本周「台塑三寶」股東會，三寶董事會月前都決議將動用未分配盈餘，超額配發現金股利，股東會將拍板。

台化本周股東會，該公司營業報告書中指出，「差異化」仍是未來經營主軸，放棄紅海市場及差異化成效不彰的產業。今年更要增加「營業員素質」差異化，進一步精進經營模式，強化「Total solution」的推動。

台塑營業報告書透露，為強化國際競爭力，提升產品附加價值，海內外各廠區正積極進行產能擴建及去瓶頸工程。未來將積極推動新產品及新事業開發、能源轉型及數位轉型策略，朝電子／半導體、綠能環保及醫療保健等產業發展，並持續進行提高產品附加價值與品質、循環經濟節水節能。

南亞營業報告書指出，該公司將持續透過四大轉型結合高速通訊與 AI 創新應用材料，以強化競爭力，推升公司營運效率。南亞四大轉型策略包括產品轉型、事業轉型、低碳轉型及數位轉型，將以生產差異化、高值化產品，拓展新用途及市場。

董事長 股東會 台塑集團

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