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國際油價波動趨緩、回穩 台塑集團本季營運唱旺

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑集團受惠急單及傳統旺季帶動，業內預期，台塑集團第2季營運表現將明顯成長。聯合報系資料照
台塑集團受惠急單及傳統旺季帶動，業內預期，台塑集團第2季營運表現將明顯成長。聯合報系資料照

台塑集團受惠急單及傳統旺季帶動，業內預期，台塑集團第2季營運表現將明顯成長，其中，南亞電子材料有短急單貢獻；台塑（1301）、台化（1326）加速出貨加上傳統旺季，5、6月營收將逐月成長。台塑化（6505）第2季營運穩健，下半年拚逐季向上。

台塑四寶今（9）日公告5月營收並說明營運，隨著國際油價波動趨緩、回穩，法人預期第2季進入塑化傳統需求旺季，加上美國對大陸以外國家暫緩實施對等關稅90天，廠商提前拉貨預期，帶動塑化產品需求增加，台塑四寶過去一周也吸引三大法人買盤進駐。

南亞日前受邀參加法說會，針對各大產品類別第2季營運說明，電子材料產品受惠網通、車載及伺服器等需求穩定，加上部分消費性電子產品因美國正在關稅豁免期，第2季有短期採購動能，包括電子材料、電路板等備庫的短急單有增加。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台塑第2季除了受惠美國暫緩實施對等關稅影響，終端客戶要求加工廠加速出貨，部分石化品銷量增加，雖然關稅政策不確定仍然影響乙、丙烯及石化產品報價，加上新台幣兌美元升值，但5月、6月營收仍會比4月微幅成長，第2季營收比第1季略增。

台化4月營收為近年來低點，但公司預期5月營收將和4月份相當，6月則受惠大型石化廠如芳香烴一廠、苯乙烯三廠及寧波PTA-6定檢結束，營收將較4、5月表現更好。

台塑化第2季受到設備定檢等因素干擾，本季營運仍將保守，到了第3季為傳統汽油消費旺季，只要杜拜油價持續下滑，原料成本降低，有助台塑化競爭力增強。

關稅 營收 台塑化

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