元大金新藍圖訂五年計畫 股息配發率維持五到六成

元大金控（2885）最新2026～2030年的新五年計畫出爐，根據計畫目標，新的五年將追求股東權益報酬率（ROE）在兼顧風險的前提下，維持10%上下的穩定優異水準，亦即最低不低於9%，股利政策則是維穩，現金股息配發率維持五到六成，並且不辦現金增資，吸引長期投資法人機構穩定持股。

據悉，包括兩大外國主權基金新加坡政府、挪威央行近一年均加碼元大金持股，新加坡政府基金今年並上升至第四大股東，持股比上升至2.96%。

元大金今年股東常會將改選換屆，改組新經營團隊，現任元大金總經理翁健可望升任元大金董事長，接替功成身退的現任董事長申鼎籛，總經理職務則可望由元大金執行副總經理、策略長黃維誠升任，待改選後新董事會決議後定案。

元大金新五年計畫也提早出爐，揭露改組新團隊未來營運的最高指導方針，同時也是元大金對股東的承諾，尤其是長期持股穩定的投資者，是元大金重視的股東與夥伴。

元大金五年計畫主要揭露未來五年營運的ROE目標與股利政策，而將五年計畫公告周知，即表示這是元大金對股東的承諾。上一次五年計畫的公布是在2021年，新五年計畫自2026年至2030年，則是提早在現在就揭曉，主要是為配合長期持股的機構法人、股東需求，讓這些穩定持股的股東在目前五年計畫即將落幕之前，盡快掌握未來五年元大金的營運藍圖，以利其投資持股策略延續，另外，也隱含元大金2025年即使面對川普關稅戰衝擊全球，股匯債市均受影響，未來變數仍大之下，對今年ROE仍可在9%以上深具信心。

根據元大金最新公布資料，2025年即使3月已有股災，單月大跌逾2,300點，第1季元大金ROE仍有9.6%。

另外，目前的五年計畫有關永續發展ESG目標，董事陣容中女性比重要達到30%，今年改選即可達標，應選九席董事中，女性董事將達到三席，占三分之一。

據指出，就長期投資的外資機構法人來說，對現金股息配發要求穩定性更重於多寡，不希望一年配發率五成、下一年配發率八成，長期股東要的是穩健，股利水準不要暴衝、不可預測，配發率要穩定，因此元大金現有五年計畫已是現金配發率五到六成，不受投資操作評價損益變動影響，新五年計畫也將延續，重點即在維持穩定。