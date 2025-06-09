鋼筋價下修 跌幅恐擴大

受制國際行情低迷，豐興（2015）、威致、易昇等鋼廠上周廢鋼收購價盤中變盤，每公噸臨時調降200元以上，將直接造成今（9）日鋼筋新價下修，不排除跌幅擴大，上市電爐廠產銷營運承壓。

上市鋼廠主管說，建築用鋼市場進入調整期，鋼筋與廢鋼價格雙雙下滑，鋼廠面臨原料成本與成品售價脫鉤的壓力。商情顯示，南部鋼廠連續兩天調降廢鋼收購價，每公噸累計下跌200元至400元，鋼筋行情隨著調整，業界普遍預期報價續跌。

由於南部鋼廠領跌，廢鋼價格變盤，顯示現階段鋼廠對未來需求展望保守，短期供需失衡壓力升溫。中北部鋼筋價格下滑已成定論，市場關注的焦點轉向長期以來南北鋼價差距維持在每公噸400至500元現象，由於中北部報價較高，已經出現直接用戶及營造廠轉向南部鋼廠採購的現象。

上市鋼廠主管表示，近期在廢鋼下跌與需求疲軟夾擊下，鋼廠選擇以價格手段求量，但也進一步加深區域間價格扭曲與客戶流動，恐對堅持高價鋼廠造成經營壓力。