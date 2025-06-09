宏泰奪矽谷AI中心訂單

AI吃電怪獸發威，美國擴大並加速電力建構，宏泰（1612）證實打入美國矽谷台灣資料中心、台積電線纜供應鏈，取得相關訂單，今年營運受到AI電力與相關線纜需求加持，下半年迎來爆發動能。

宏泰指出，目前在手訂單逾50億元，且在民間重電工程、特高壓電纜市占率衝高，在該領域占有一席之地，其中，科技廠建廠、物流建廠等包括美國矽谷大廠台灣資料中心、台積電，另外還有群創、友達、日本科技廠、統一企業物流中心、中鋼等，宏泰都為其提供電線電纜。

宏泰指出，AI科技快速發展，未來用電需求增大，也提高對高壓線的需求，其中以161KV線纜較多，而公司從600V到161KV電線電纜都有，產品線完整，未來將持續積極爭取相關訂單。

為了進一步擴大爭取線纜商機，宏泰在2023年將毛利不佳的銅箔基板事業結束營運，而銅箔基板廠房將轉為生產電線電纜廠，且該廠將以生產345KV超高壓線纜為主，宏泰指出，由於先前閉廠處理了一段時間，加上缺工因素，因此稍有遞延，但計畫跨入345KV超高壓線纜不變，預計最快2028年可取得認證。

展望今年，宏泰指出，今年受關稅及地緣政治等因素影響，整體經濟仍具不確定性，惟電線電纜市場在政策推動與需求帶動下，展望審慎樂觀，預期今年全年力拚成長，而將持續控管庫存、密切關注銅價變動，以降低營運風險。

電線電纜股近期受惠於AI用電概念，尤其美國電網擴大等議題帶動下，宏泰等線纜股表現亮眼。專家分析，線纜股族群從基本面穩健無虞，在手訂單普遍穩健，而隨著AI概念股轉強，近期電線電纜族群有望迎來落後補漲機會。

整體營運來看，由於AI伺服器及資料中心對電力需求暴增，不僅國際市場需求大，宏泰也將因台電加速汰舊老舊饋線而受惠。

從籌碼面觀察，外資上周連續五個交易日買進宏泰，6日大舉敲進1,389張，另外自營商近期也多有著墨，推升宏泰上周五股價大漲2.55元、以35.7元收盤。