上市金控獲新制勞退加碼 八家持股穩坐十大股東之列

新制勞退基金愛金控，在14家上市金控中，有多達八家持股穩坐十大股東之列，且其中七檔都是持續加碼，堪稱金控股堅定盟友。

根據各家上市金控最新資料，包括富邦金（2881）、國泰金（2882）、凱基金（2883）、玉山金、兆豐金、中信金、第一金與合庫金，十大股東名單都有新制勞退基金，且除國泰金略有減降外，新制勞退基金對其他七家金控近一年來都是加碼，其中對凱基金近一年持股增加近6萬張最多，對富邦金、兆豐金、中信金、第一金、合庫金等，也都分別增加一、二萬張持股。

持股比方面，新制勞退基金對這八家金控股持股比，多在1%到3%以內，相對平均，沒有因這些金控股價、市值差異有較大差距。

法人分析，新制勞退操盤策略近似價值投資，屬長線操作，金融股穩健特性成為新制勞退優選。

不止新制勞退，舊制勞退、勞保基金，也有投資國泰金、玉山金等金控股，入列十大股東名單，與一般存股族長期累積財富或退休理財偏好雷同。