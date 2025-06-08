金融股超級股東會聚焦 匯率影響、股利政策受關注

金融股超級股東會將於6月13日登場，當天共有七家金控以及銀行、票券等一共13檔上市金融股，選在這一天召開股東會。由於台幣急升衝擊壽險型金控匯損，銀行業財務操作也承壓，股東會當天小股東可以從金控大老闆口中聽到第一手的因應對策與公司前景展望。

上市金控共有14家，其中半數集中在6月13日召開股東會，包括三大民營金控國泰（2882）、富邦（2881）、中信金，以及凱基金、元大金、玉山金與華南金等，其中就有五家金控旗下有壽險。近來新台幣強升話題不斷，尤其5月就大升2元，匯損影響將是股東關注焦點。

另外，元大金、凱基金今年股東會將全面改選換屆，凱基金去年經營團隊甫改組，今年改選除部分董事代表人變動，經營團隊大體不變。元大金則是經營團隊進行世代交替，預期現任元大金總經理翁健、執行副總經理黃維誠，將在本次改選後，分別升任元大金董事長、總經理。

其他同一天召開股東會的金融股，包括銀行股的彰銀、上海商銀、聯邦銀、安泰銀與王道銀，唯一上市票券股的華票等六家。另外，興櫃股遠雄人壽也是在這一天開股東會。

股東會另一個重頭戲是股利配發。由於2024年金控獲利創新高，因此今年分派去年盈餘發放的現金股息也同步創歷史新高，合計現金股息總額一共發出3,080億元。