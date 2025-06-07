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台塑三寶股東會下週接力登場 擬超額配息回饋股東

中央社／ 台北7日電

「台塑三寶」台化、台塑、南亞股東會下週接力登場，去年石化業景氣遭遇強大逆風，台塑三寶獲利大縮水，台塑甚至出現罕見年虧損，但為回饋股東長期支持，台塑三寶擬動用未分配盈餘，超額配發現金股利，待股東會最後拍板。

台塑四寶除了台塑化已於5月29日舉行股東會，接下來台化、台塑、南亞股東會將於6月10日至12日接力舉行。

中國石化業者新增產能大量開出，造成市場供過於求，拉低石化品價格，且中國房市持續低迷、內需不振，經濟復甦力道不如預期。台塑四寶去年營運遭遇空前強大逆風，4大公司去年合計稅後純益約新台幣83.71億元，比起2023年獲利440.07億元，大幅縮水約8成，創20年以上最差獲利表現。

不過為感謝股東長期支持，台塑四寶今年全部擬超額配發現金股利。其中台塑去年歸屬母公司淨損12.31億元，比起2023年獲利73.38億元，由盈轉虧，創下近20年來從未見過的年虧損，全年每股淨損0.19元。惟台塑董事會仍決議發放股息，每股擬配發0.5元。

南亞去年歸屬母公司淨利33.4億元，比起2023年衰退約47%，為台塑四寶中表現最抗跌，每股稅後純益0.42元。董事會決議擬配息0.7元，配發率166%。

台化去年歸屬母公司淨利3.79億元，比起2023年獲利85.45億元，縮水95.5%，每股稅後純益0.06元。董事會決議每股擬派息0.5元，配發率達到破表的833%。上述台塑三寶股利政策，將等待股東會拍板通過。

股東會 台塑化

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