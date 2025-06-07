材料營收 ／5月營收12.32億元 年增21% 創同期新高

材料-KY（4763）6日公布5月合併營收12.32億元，年增率為21%，創同期新高；今年前五月累計營收68.87億元，年增19%。

材料-KY表示，經過三年的全速開車，為提高生產效率，故規劃5、6兩月進行兩階段約十天停工歲修，致使絲束出貨略受影響；今年前五月累計營收成長，主因絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價維持高檔，暨絲束與長絲（森綾）新產能擴增完成挹注等因素。

展望2025年，由於加熱不燃燒菸市場成長及美國新關稅政策變化等因素，絲束與長絲（森綾）望持續受惠；另材料-KY亦看好醋片在中國大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持公司成長。目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能相繼擴增完成之下，樂觀看待成長動能延續。

產能規劃方面，首先，因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡之可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求；最後，3月初已竣工與中峰化學規模相當之醋片新廠，新廠的投產將發揮關鍵作用，進一步提升供應能力。另東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

材料-KY表示，除了持續優化生產效率與擴大產能外，公司仍將致力於把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及AI眼鏡（裝置）材料，暨回收技術策略方向布局，以達成長期成長、鞏固競爭優勢及為地球與大自然出一分力的目標。