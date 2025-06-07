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寶成看旺運動產業發展

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

全球製鞋龍頭寶成（9904）昨（6）日召開法說，強調對於運動相關產業長期發展保持信心，將繼續靈活調整產能配置且多元化布局，以平衡訂單需求、生產排程與勞動力供應，同時推進中長期產能擴充計畫，確保長期穩健的成長動能。

寶成日前已宣布啟動近年來規模最大的建廠投資計畫，2月中代印度子公司High Glory Footwear公告，以租地委建興建廠房，第一期廠投資達2.064億美元（約新台幣61.7億元），預計今年發包動工。對於法人關注美國對等關稅政策與新台幣匯率升值的影響，寶成表示，目前接單狀況一切正常，跟品牌客戶也保持密切聯繫與溝通，並且持續關注關稅議題後續的變化。

寶成股東常會稍早完成董事改選，並推選吳邦治為新任董事長。吳邦治長期負責寶成零售及通路業務，他強調，儘管大環境變數增多，但健康意識與運動生活已深植人心，對所處的運動產業發展前景依舊抱持信心。

展望今年，寶成表示，在鞋類製造業務方面，將堅持靈活且多元化的產能策略布局，積極推動數位轉型與智慧製造，提升供應鏈韌性與永續性，為品牌客戶提供最具價值且具差異化的全方位製造服務。而在運動用品零售及批發業務方面，將繼續推行精緻化零售策略，動態布局實體門店與線上通路，且推動線上線下融合發展，藉以擴大銷售平台，覆蓋更廣泛的消費群體。

2003年進入寶成服務的吳邦治，曾任寶成集團零批事業部總經理，及寶勝國際董事會主席，對於集團的零售及通路業務相當嫻熟，預期未來對於寶成在發展實體及線上零售與通路業務，將投入更多心力。

全球製鞋產業景氣復甦態勢正向明確，寶成累計前四月合併營收885.52億元、年增5%。其中，製鞋業務4月營收年增10.5%，已連續14個月年增正成長。寶成第1季稅後純益35.96億元，受新增產線人工成本堆高，以及業外轉投資南山人壽獲利縮水影響，較去年同期減少22.7%，每股稅後純益1.22元。

運動 新台幣 寶成

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