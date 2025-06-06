麗豐營收／5月3.3億元 年減10.8%
麗豐-KY（4137）6日公告2025年5月合併營收為3.3億元，年減10.8%，前五個月累計營收為14.6億元，年減14.4%。
麗豐表示，月營收成長主要因為第2季推出多款新品所致，激勵主營美容連鎖銷售通路-克麗緹娜業績成長。
另外，麗豐-KY公告除息交易日為7月3日，除息基準日為7月9日，每股配發10元現金股利，依據今日收盤價117.5元計算，殖利率達8.51%，並預計於7月31日完成現金股利發放。
展望2025年，麗豐未來營運重心將聚焦於「新品研發」與「降本增效」兩大主軸，並持續落實「品牌牽引、產品領先、雙核驅動、客戶共贏」的經營策略，推動從產品導向邁向顧客全生命周期價值經營的轉型升級。
麗豐表示，在新品效應、AI科技應用與通路效能推進的多重帶動下，2025年營收有望展現穩健向上趨勢，實現「一季比一季好」的成長節奏。
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