福貞營收／5月月增19.1%、前五月35.03億元 雙創同期次高

福貞-KY（8411）5月合併營收7.08億元，月增19.1%、年減3.6%，主要因新台幣升值幅度大於人民幣，影響人民幣轉換成新台幣營收的成長幅度；累計前五月合併營收35.03億元、年增3.9%，5月及前五月合併營收雙創同期次高。

福貞5月合併營收已連續三年達7億元以上水平，並呈現月增，主要增長動能，是因時序邁入夏季，集團迎來旺季前的準備期，部分集團型客戶陸續啟動啤酒、涼茶與碳酸飲料等品項的提前備貨，帶動二片式鋁罐出貨數量穩增。

加上因應端午節連續假期，客戶端啟動拉貨，推升5月合併營收創下歷史同期次高紀錄。

福貞表示，今年以優化中國大陸端七大生產基地間的運輸效益，以降低不同罐型在製程換線中造成的生產效能損失，繳出累計前五月合併營收創歷史同期次高表現。

福貞陝西廠先前因中國大陸大西北市場整體鋁罐銷售不如預期而承壓，今年逐漸撥雲見日，陝西廠主力客戶拉貨力度符合公司預期，加上目前原物料價格平穩，及中國大陸內需市場呈溫和復甦趨勢，帶動陝西廠稼動率穩健向上。

福貞指出，陝西廠將持續維穩在手訂單、強化客戶關係，同時積極優化產線運作效率，使單一罐型年產能有機會提升至5億支。

展望下半年，邁入夏季高溫節氣，消暑飲品需求暢旺，將帶動二片式鋁罐出貨逐漸攀升；第3、4季兩岸市場則迎接中元節、中秋節與農曆年節等接續節慶商機，將推升市場對罐裝飲品與顆粒類產品的消費動能，均有助營運表現。