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鈺齊營收／5月19.88億元、年增35.1% 創同期新高及近29個月新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
鈺齊董事長林文智。(本報系資料庫)
鈺齊董事長林文智。(本報系資料庫)

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）公布5月合併營收19.88億元，月增33.3%、年增35.1%，不僅創歷年同期新高紀錄，更寫下自2023年1月以來，近29個月的新高，營運成長動能強勁。

鈺齊指出，隨著2024年下半年以來持續積極布局投入，集團營運產銷規模已見明顯增長，今年前五月合併營收達71.47億元、年增37.3%，為歷史同期次高，顯示已脫離近幾個月來高庫存導致品牌客戶訂單觀望的陰霾。

鈺齊表示，目前產銷鞋款為2025年秋冬季款，確認訂單能見度已跨至2025年第4季初，因此，短期宏觀經濟雖仍充滿諸多不確定性，但基於運動休閒產業正的中長期發展態勢，集團經營策略主軸仍維持不變。

目前，越南鈺騰廠、印尼齊樺廠建廠進度均持續趕工中，兩座新廠都訂今年第3季起陸續試做投產，明年正式放量。鈺齊強調，將以務實打造生產基地多元化，在同步搭配深耕舊客戶以及積極開發新客戶下，期能再度迎接下一波成長契機。

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