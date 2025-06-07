快訊

午後局部大雷雨尤其「大台北」 蝴蝶颱風最快下周生成

補助款辦法修改 主計總處限3天回覆 藍縣市轟中央突襲

悶熱飆36度高溫、午後大雷雨 吳德榮：注意下周熱帶擾動對台威脅程度

櫻花5月合併營收年增3% 智能廚房業務靚

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（6）日召開法說，針對公司在以AI KITCHEN智能廚房引擎，結合通路優化與智能製造的解決方案布局，提出最新營運展望與成長策略，強調智能廚房未來將明顯驅動及擴大營運成長動能。

台灣櫻花5月合併營收7.87億元，月減1.9%、年增3.5%，主要受到房地產景氣下滑，略為影響整體廚房出貨；累計前五月合併營收43.50億元、年增10.1%，續創歷史同期新高。

法人普遍看好，隨著AI Kitchen智能套系化產品深化應用、整體廚居解決方案加速擴展、霧峰智造基地投產強化產能整合效益，以及新事業穩健推進，台灣櫻花未來營運規模有望持續放大，營運效率與獲利結構同步優化，推升整體營運表現再創新高。

台灣櫻花位於台中市公益路的旗艦級「品牌館」，預計6月底開幕，隨後將發表今年度的AI Kitchen新品，可望帶動新一波銷售動能。

延伸閱讀

hololive森美聲聯名櫻花利口酒換新裝 花鳥風月主題全新酒標優雅亮相

志強合併營收寫最強5月

百和5月合併營收年減12%

五星飯店Buffet千元有找！萬豪Garden Kitchen「899元吃到飽」50+料理回歸 6大餐檯吃遍「現切肉、海鮮、夢幻甜點」

相關新聞

寶成看旺運動產業發展

全球製鞋龍頭寶成昨（6）日召開法說，強調對於運動相關產業長期發展保持信心，將繼續靈活調整產能配置且多元化布局，以平衡訂單...

虎山5月合併營收年增45% 東陽5月營收年減16%

汽車零組件AM（售後維修市場）東陽（1319）、虎山5月營收表現都比市場預期好，虎山5月營收雖受台幣匯率波動的負面影響，...

高力5月營收年增42% 液冷事業帶勁

高力（8996）昨（6）日公布5月營收4.5億元，年增42.2%，累計前五月營收19.7億元，年增37.7%。公司也表示...

世紀鋼5月營收年增31% 毛利率看升

風電水下基礎大廠世紀鋼（9958）昨（6）日公布5月營收表現，單月為13.24億元，年增31.4%。展望前景，法人指出，...

櫻花5月合併營收年增3% 智能廚房業務靚

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（6）日召開法說，針對公司在以AI KITCHEN智能廚房引擎，結合通路優化與智能製...

長榮航歐洲拓點再跨步

長榮航空（2618）搶當歐洲線一哥! 歐洲「晶片三角」逐步成形，中東歐地區亦成為企業關注的新興市場，長榮航超前布局，著眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。