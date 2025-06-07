櫻花5月合併營收年增3% 智能廚房業務靚

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（6）日召開法說，針對公司在以AI KITCHEN智能廚房引擎，結合通路優化與智能製造的解決方案布局，提出最新營運展望與成長策略，強調智能廚房未來將明顯驅動及擴大營運成長動能。

台灣櫻花5月合併營收7.87億元，月減1.9%、年增3.5%，主要受到房地產景氣下滑，略為影響整體廚房出貨；累計前五月合併營收43.50億元、年增10.1%，續創歷史同期新高。

法人普遍看好，隨著AI Kitchen智能套系化產品深化應用、整體廚居解決方案加速擴展、霧峰智造基地投產強化產能整合效益，以及新事業穩健推進，台灣櫻花未來營運規模有望持續放大，營運效率與獲利結構同步優化，推升整體營運表現再創新高。

台灣櫻花位於台中市公益路的旗艦級「品牌館」，預計6月底開幕，隨後將發表今年度的AI Kitchen新品，可望帶動新一波銷售動能。