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世紀鋼5月營收年增31% 毛利率看升

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

風電水下基礎大廠世紀鋼（9958）昨（6）日公布5月營收表現，單月為13.24億元，年增31.4%。展望前景，法人指出，世紀鋼在手的三座風場訂單今年持續貢獻營收，毛利率有望逐季轉佳，而除國產化優勢外，正進行海外設廠和整合供應商，營運更上層樓可期。

世紀鋼三座風場訂單今年持續貢獻營收，成為推升今年營收成動能；累計今年前五月營收達65.78億元，年增27.1%。

而渢妙案正式取得融資後，目前陸續發包，推估今年PP將全數完成，Jacket（水下基礎）進度可達70至80%，為世紀鋼今年營收主要成長動能。

此外，該公司專為製造超大型離岸風電水下基礎室外吊裝設施─擎天塔預計今年底前完工，有助Jacket組裝，明年產能上看100座，至於海盛、蔚藍海風場也在最後洽談，最快明年貢獻營收，能見度到2028年。

法人並指出，該公司藉由國內本土化政策的把關而取得先機參與離岸風電產業，因此未來主要資源將會注入於此區塊；其離岸案風水下基礎工程占比將逐年成長到90%以上。

海外布局除緬甸廠外，亦計畫投資印尼廠，以降低人力廠租成本、擴充產能，有利未來在3-1、3-2及3-3與國際水下基礎廠商競爭。

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