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高力5月營收年增42% 液冷事業帶勁

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

高力（8996）昨（6）日公布5月營收4.5億元，年增42.2%，累計前五月營收19.7億元，年增37.7%。公司也表示，今年高力液冷業務已經獲得新的ODM訂單，預計能再挹注營運動能。

法人表示，高力液冷業務營收比重達到15%，主要受惠於既有美國伺服器OEM客戶拉貨回溫，預計今年該業務將大幅增長。

高力看好四大主要產品今年的發展，熱交換器事業方面，為降低成本與攻入AI散熱領域，公司將積極開發不同的專屬熱交換器；燃料電池方面，公司將穩固與主要客戶的Bloom Energy合作，也將優化精實生產管理。

燃電事業方面，高力將增加更多的半自動化生產製程來提高產量，降低成本以提高獲利；氫能事業方面，未來繼續投入天然氣熱裂解產氫固碳設備開發等項目。

為了迎接AI產業未來的市場需求，高力去年底分割的子公司高力熱能將專注在AI資料中心散熱產業，期望提高散熱產品市場的市占率。

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