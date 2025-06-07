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虎山5月合併營收年增45% 東陽5月營收年減16%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車零組件AM（售後維修市場）東陽（1319）、虎山5月營收表現都比市場預期好，虎山5月營收雖受台幣匯率波動的負面影響，合併營收1.24億元，年增達45.3%；東陽5月營收18.02億元，年減16.05%；累計前五個月合併營收114.32億元，年增率達10%。

即使有關稅因素干擾，東陽持續專注本業，短期銷售會受到市場關稅、匯率等因素影響，東陽不斷的提升全球競爭力；目前台南科工廠積極趕工中，力拚下半年完工，七股科工區已於5月底動工建廠，計畫於2026年底完工，美國德州廠也持續加緊腳步擴廠建設中，這為AM市場未來三至五年成長需求做好準備。

全球最大AM車門把手供應商虎山5月營收雖受台幣匯率波動的負面影響，合併營收1.24億元，年增達45.3%；累計前五月累計營收約6.92億元，較去年同期成長46.1%。

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