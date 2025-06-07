亞德客、上銀5月合併營收下滑

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）與傳動暨控制科技大廠上銀，5月合併營收受到新台幣升值影響同步年月雙減；不過展望全年營運，亞德客說市場需求逐步回溫，對全年展望樂觀，上銀也認為全年營收應可達標。

亞德客自結5月合併營收27.85億元，月減19.7%、年減0.5%，主要是中國大陸5月工作天數因五一勞工假期減少，加上新台幣升值幅度大於人民幣，影響人民幣轉換成新台幣營收的成長幅度。累計前五月合併營收143.48億元、年增9.3%。

亞德客指出，5月電池、汽車產業氣動元件出貨較佳，目前接單金額持續大於出貨金額，且人民幣計價營收持續成長，重申受對等關稅影響有限，市場需求已逐步回溫。

展望今年營運，亞德客表示，儘管國際局勢仍有不確定因素，對今年展望仍樂觀，大陸政府持續發布政策支持，亞德客也不斷開發新產品、提升品牌形象，並依據各產業狀況提出相對應銷售策略提高市占率。

亞德客先前評估，今年在氣動元件業績可成長10%，較整體氣動元件產業成長個位數百分比為佳，產品價格持穩，上調今年集團整體業績可成長十位數低段區間百分比（約11%至13%）。

上銀自結5月合併營收為19.35億元，月減5.6%、年減6.1%；累計前五月合併營收98.24億元、年增2.4%。

上銀指出，目前整體環境仍有匯率、對等關稅等不確定因素，但集團今年在機電、機器人及醫療等相關零組件成長可期，全年營運力拚達標並優於去年。

展望今年營運動能，上銀表示，持續看好半導體、自動化、智慧製造、大型基礎建設等設備對傳動元件拉貨。滾珠螺桿與線性滑軌等主要產品訂單能見度約二至2.5個月。與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，預計第3季就可接單小批量出貨。