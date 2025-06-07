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長榮航歐洲拓點再跨步

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

長榮航空（2618）搶當歐洲線一哥! 歐洲「晶片三角」逐步成形，中東歐地區亦成為企業關注的新興市場，長榮航超前布局，著眼東南亞的轉機市場，強化台灣轉運樞紐的核心地位，於6月9日起與星空聯盟夥伴波蘭航空啟動共用班號合作，歐洲布局更完整，成為長榮航空另類歐洲市場第七個航點。

長榮航空超前布局，將自2025年6月9日起與星空聯盟夥伴波蘭航空啟動共用班號合作，長榮航空首席副總經理廖至維分析，旅客可透過長榮航空官網購買每日由桃園飛往維也納的航班，搭配波蘭航空每日營運維也納-華沙航班，無縫轉機至華沙，範圍涵蓋長榮航空實際營運的桃園-成田、桃園-維也納航線，以及波蘭航空實際營運的華沙-維也納航線。

長榮航空除了是北美線航至最密集的一哥後，疫情解封後，看好旅遊、商務需求復甦，率先在2022年擴大歐洲線布局，當年度同時開闢米蘭及慕尼黑雙航線；2025年再下一城，透過與波蘭航空共用班號合作，將航點擴增至-華沙蕭邦機場，提供旅客更多航班選擇，持續布建歐洲航網。

廖至維表示，隨著台灣半導體供應鏈持續深化全球布局，歐洲「晶片三角」逐步成形，中東歐地區亦成為企業關注的新興市場。長榮航空與波蘭航空此次共用班號合作，不僅強化台灣與東歐的連結，亦有助於突破歐洲新闢航點的營運門檻，達成產品組合多元化、航網彈性擴張，進一步提升長榮航空在歐洲市場的品牌能見度與競爭力。

長榮航六大歐洲航點包括米蘭、阿姆斯特丹、倫敦、巴黎、維也納及慕尼黑，歐洲航線全面增班著眼東南亞的轉機市場商機，強化台灣轉運樞紐的核心地位。

長榮航空自2013年加入星空聯盟以來，便致力於與盟友建立緊密合作關係，而與波蘭航空共用班號，正是長榮航空經營星空聯盟夥伴關係的重大成果。

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