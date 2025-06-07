聚陽與客戶研議關稅解方

聚陽（1477）昨（6）日召開法說會，發言人林恆宇指出，美國對等關稅帶來的影響十分廣泛，包括長單轉短單，還有因為關稅的擔憂轉產地的訂單，以及擔憂關稅而放緩的訂單。主要客戶短期內仍無法確定何時可順利將成本轉嫁至終端市場。為因應挑戰，雙方正積極研議最佳解方，並討論如何共同承擔與化解關稅所帶來的壓力。

林恆宇認為，成衣產業目前正處於「舊規則瓦解、新規則未立」的過渡時期，業者必須展現更高的配合度與韌性，以因應充滿不確定的環境。他預期，未來一到兩季內，供應鏈將逐步釐清各國需求與調整方向，一旦新規則成形，經營表現穩定、能快速適應變局的供應商將有望搶占先機、脫穎而出。

市場關注客戶是否將調高終端售價因應，對此，他表示，品牌方普遍不願輕易漲價，因為漲價容易影響品牌形象，客戶多會考慮消費者觀感。目前多數品牌傾向今年內不會大規模調整價格，但可能會在明年某個時間點調整價格，前提是不影響美國消費者。

聚陽近期並未感受到提前拉貨的力道，林恆宇表示，主要是服飾類產品，因為產業快速反應能力提升，現今多數品牌下單後，供應商可在兩周內完成出貨，無需提前備貨。