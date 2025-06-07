快訊

午後局部大雷雨尤其「大台北」 蝴蝶颱風最快下周生成

補助款辦法修改 主計總處限3天回覆 藍縣市轟中央突襲

悶熱飆36度高溫、午後大雷雨 吳德榮：注意下周熱帶擾動對台威脅程度

聚陽與客戶研議關稅解方

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

聚陽（1477）昨（6）日召開法說會，發言人林恆宇指出，美國對等關稅帶來的影響十分廣泛，包括長單轉短單，還有因為關稅的擔憂轉產地的訂單，以及擔憂關稅而放緩的訂單。主要客戶短期內仍無法確定何時可順利將成本轉嫁至終端市場。為因應挑戰，雙方正積極研議最佳解方，並討論如何共同承擔與化解關稅所帶來的壓力。

林恆宇認為，成衣產業目前正處於「舊規則瓦解、新規則未立」的過渡時期，業者必須展現更高的配合度與韌性，以因應充滿不確定的環境。他預期，未來一到兩季內，供應鏈將逐步釐清各國需求與調整方向，一旦新規則成形，經營表現穩定、能快速適應變局的供應商將有望搶占先機、脫穎而出。

市場關注客戶是否將調高終端售價因應，對此，他表示，品牌方普遍不願輕易漲價，因為漲價容易影響品牌形象，客戶多會考慮消費者觀感。目前多數品牌傾向今年內不會大規模調整價格，但可能會在明年某個時間點調整價格，前提是不影響美國消費者。

聚陽近期並未感受到提前拉貨的力道，林恆宇表示，主要是服飾類產品，因為產業快速反應能力提升，現今多數品牌下單後，供應商可在兩周內完成出貨，無需提前備貨。

延伸閱讀

川普習近平通話後「稀土仍短缺」 專家：今夏汽車生產恐中斷

美商務部長強調「國內製造避關稅」 議員拿香蕉打臉：美國種不了

美中博弈 陸學者：建立新型國際領導體系已在討論中

德總理首訪白宮 川普大讚梅爾茨「很難對付」談及關稅、俄烏

相關新聞

寶成看旺運動產業發展

全球製鞋龍頭寶成昨（6）日召開法說，強調對於運動相關產業長期發展保持信心，將繼續靈活調整產能配置且多元化布局，以平衡訂單...

虎山5月合併營收年增45% 東陽5月營收年減16%

汽車零組件AM（售後維修市場）東陽（1319）、虎山5月營收表現都比市場預期好，虎山5月營收雖受台幣匯率波動的負面影響，...

高力5月營收年增42% 液冷事業帶勁

高力（8996）昨（6）日公布5月營收4.5億元，年增42.2%，累計前五月營收19.7億元，年增37.7%。公司也表示...

世紀鋼5月營收年增31% 毛利率看升

風電水下基礎大廠世紀鋼（9958）昨（6）日公布5月營收表現，單月為13.24億元，年增31.4%。展望前景，法人指出，...

櫻花5月合併營收年增3% 智能廚房業務靚

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（6）日召開法說，針對公司在以AI KITCHEN智能廚房引擎，結合通路優化與智能製...

長榮航歐洲拓點再跨步

長榮航空（2618）搶當歐洲線一哥! 歐洲「晶片三角」逐步成形，中東歐地區亦成為企業關注的新興市場，長榮航超前布局，著眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。