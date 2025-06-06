儒鴻營收／5月年減8.62% 約2.5億遞延至6月入帳

儒鴻（1476）6日公告5月合併營收30.38億元，月減10.3%、年減8.62%，為近半年來首度出現年減。儒鴻表示，5月營收受匯率影響減少約6~7%，但若扣除匯率，成衣營收較去年成長，布料則受出貨時程延遲及高基期等多重因素影響，較去年下滑。此外，5月底適逢端午連假，約2.5億元訂單遞延至6月入帳，亦影響5月營收表現。

儒鴻累計前五月營收158.04億元，年增14.3%，仍維持雙位數成長。儒鴻表示，今年布料從3月開始就有不錯的出貨表現，皆維持在10億元之上，去年布料訂單則集中在5月出貨，另一方面，5月布料有約1.5億元遞延至6月入帳，是以造成營收下滑。至於成衣則維持今年以來的強勁，雖然出貨量較去年同期略減，但因挑單生產，平均單價提高，整體營收若以美金計價維持成長，且亦有1億元的訂單遞延至6月入帳。

法人預期，儒鴻6月營收與5月持平，不會變差，布料因去年基期高，成長挑戰較大，成衣表現則優於布料，成長動能較強。即便如此，匯率仍是第2季獲利表現的主要變數，儒鴻內部估算，台幣每升值1%，業外將出現約4,000萬元的損失。不過，公司也強調，目前匯率波動仍在可控範圍內。

受美國關稅影響，儒鴻目前訂單能見度約三個月，目前可看到8、9月訂單，7月9日後的關稅政策將影響後續訂單變動。

此外，由於LULU為儒鴻前五大客戶，市場關注LULU下調全年獲利預期，是否也將衝擊儒鴻訂單，對此，儒鴻表示，不針對單一客戶評論，但公司的主要大客戶今年以來訂單皆維持雙位數成長，目前給公司的預估值與年初相同，並未調整，訂單仍十分穩定。據悉，儒鴻主要供應LULU機能布，成衣方面則以瑜珈服飾為主。

值得一提的是，代表成長潛力的「六小巨人」前五月營收占比已攀升至15%，穩定放大貢獻。