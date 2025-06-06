虎山營收／5月1.24億元 年增45.3%

虎山（7736）5月份營收雖受台幣匯率波動的負面影響， 自結合併營收1.24億元，較去年同期顯著成長約45.3%，其中車門把手產品之營收約新台幣7,877萬元，車用鏡頭及雷達產品之營收約932萬元，其他產品營收約為3,610萬元。虎山114年度前五月累計營收約達6.92億元，較去年同期成長46.1%。

虎山公司表示，公司秉持「挑戰中尋找機會」的精神，持續投入新產品開發，致力於提供超越原廠品質（OE）的售後服務市場（AM）零配件，並以更具市場競爭力的價格，強化產品的替代性優勢，為全球消費者帶來更高品質、更多元的選擇。

公司強調，唯有具備長期競爭力、持續提升產品附加價值，方能在全球變局中脫穎而出，開創新的成長動能。虎山將持續以靈活應變的策略與堅實的研發實力，在動盪的國際環境中穩健前行，為全球AM市場注入更多創新與活力。