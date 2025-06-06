櫻花法說會／釋出成長布局 智能廚房驅動營運動能擴大

台灣櫻花（9911）6日召開法說會，針對公司在以AI KITCHEN智能廚房引擎，結合通路優化與智能製造的解決方案布局，提出最新營運展望與成長策略。公司在穩健經營基礎下，持續強化產品力、服務力及平台力，為中長期成長奠定紮實基礎。

自導入AI Kitchen智能廚房產品以來，台灣櫻花運用智能科技、數據整合與設計系統升級，精準對應消費者對整體廚房高品質與高便利性的需求，持續推升高階廚電與整體廚房銷售動能，成為近期營運成長的主要驅動力。

在建案市場方面，透過智能繪圖設計系統與全程交付管理平台，協助建商客戶整合設計、安裝與交付流程，提升整體交付效率與服務品質；在消費端，則結合會員經營平台與服務升級措施，強化消費者整體空間體驗，進一步深化「美好居家生活的創造者」品牌定位。

在產能布局方面，位於霧峰的櫻花智造基地第一階段櫥櫃新廠已完工，預計今年第3季正式啟用，將有效提升整體廚房的產能規模，並強化供應穩定性與生產彈性。

後續亦將啟動第二階段廚電產線整合與擴建工程，透過集中生產與供應鏈串接，進一步提升生產效率、成本控管及品質管理效能，全面強化營運整體綜效，支撐未來交屋交付需求與營運成長動能。

法人普遍看好，隨著AI Kitchen智能套系化產品深化應用、整體廚居解決方案加速擴展、霧峰智造基地投產強化產能整合效益，以及新事業穩健推進，台灣櫻花未來營運規模有望持續放大，營運效率與獲利結構同步優化，推升整體營運表現再創新高。

截至今年前四月，台灣櫻花合併營收35.62億元、年增11.6%。