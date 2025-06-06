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元大金股價登「月」 斥資30.5億元認購中信銀金融債

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大金（2885）今早股價上揚，漲幅逾1個百分點，最高價來到32.7元，一舉站回月線及季線之上。

元大金旗下元大證券公告，已完成認購中信銀行於114年度發行的第二十一期無擔保次順位金融債券，總交易金額達新臺幣30.5億元，顯示元大金控持續強化固定收益投資布局，靈活運用營運資金以提升資產報酬率。

根據公告內容，元大證券此次交易標的是「中國信託商業銀行股份有限公司114年度第二十一期無擔保次順位金融債券」，於114年6月5日完成交易，認購張數為305張，每張面額為1,000萬元，交易總金額為30.5億元。該筆交易採一次付清方式進行現金交割，並以議價方式決定價格，依元大證券內部核決權限辦理。

此次交易對象中國信託商業銀行並非元大金控之關係人，雙方並無利益關係。此外，該債券無附隨擔保品，也不涉及債權處分或營運模式變更，相關合約亦無限制條款。元大證券表示，資金來源為公司營運資金，取得目的為執行一般業務，並未涉及特殊用途。

截至目前為止，元大證券累計持有該債券305張，持有總金額30.5億元，占公司最近期財報總資產比重約26.47%，占股東權益比例達122.22%，顯示該項投資對公司資產結構具有一定比重。根據公告，該項交易並不屬於關係人交易，無須經董事會或監察人核准，也未聘請會計師出具意見。

此次大規模認購中信銀次順位債，除有助元大證券穩健布局債券市場外，也反映其靈活運用資金、積極參與國內優質債券商品的策略，有望為整體收益帶來正面貢獻。

元大金控 債券 中國信託商業銀行

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