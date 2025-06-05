中鼎營收／5月70.79億元、呈年月雙減 寫四年來同期新低
中鼎（9933）5日公布5月營收為70.79億元，呈現月減15.2%、年減36.1%，為年月雙減，寫下四年來同期新低；累計今年前五月營收達376.96億元、年減25.1%。
中鼎投資美國BKRF工程案踩雷風暴，雖暫告一段落，但全案需等美國法院是否通過重整程序，才能進一步的展開新進度，預計8、9月前才有最終結果。
不過，中鼎首季因率先自提預期信用減損約31億元，總計該案對營運淨影響數約26億元，首季「盈轉虧」、每股淨虧1.52元，讓投資人傻眼。
而對於中鼎美國對BKRF應收帳款金額共計約新台幣196.04億元仍未收回，卻又需再投入0.75億美元協助BKRF的工程服務費，顯然不合邏輯。
中鼎重申，196億元的應收帳款有很高的機會可以收回，主因中鼎應收帳款有跟其他債權人達成協議，待BKRF步入營運軌道後，債權人將按照同等比例收回債權，投資人無需過度擔心。
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