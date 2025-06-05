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富華新主席吳錫坤「回鍋」接任董事長 加速推動控股化

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
富華創新集團主席吳錫坤「回鍋」接任董事長，表示將加速推動控股化。聯合報系資料照
富華創新集團主席吳錫坤「回鍋」接任董事長，表示將加速推動控股化。聯合報系資料照

富華新（3056）5日公告，富華新法人董事改派代表人，集團主席吳錫坤替換申請退休的劉偉如擔任董事，並獲董事會推選「回鍋」接任董事長。吳錫坤表示，後續將規劃引進新能源等新事業，加速推動集團朝控股化發展。

今年63歲的吳錫坤，是在7年半前以55歲的年齡申請退休、並轉任集團主席至今。吳錫坤表示，富華新推動控股化已逐漸成形，目前包括建設(陞霖、富華建設)及營造(總太營造)都已子公司化，其中總太營造規劃明年完成股票公開發行。

吳錫坤表示，集團朝控股化發展，除了建設、營造本業之外，也看好氫能源等新能源產業發展潛力，後續不排除投資相關產業。

至於推案計畫，吳錫坤不諱言，目前房市不景氣，集團推案腳步將更為審慎。富華新在水湳經貿園區的「文商53」案，預計下半年進場，坪數規劃40坪左右，單價85萬至130萬元，將引領高端國際身姿的區域新風貌。

退休 董事長 氫能源

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