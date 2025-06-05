皇翔營收／5月18億元、年增100% 「皇翔芊樾」完工交屋入帳

皇翔（2545）5日公告，5月營收18.84億元，年增100.64%；累計今年前五月營收38.59億元，年減15.62%。皇翔指出，5月因為個案「皇翔芊樾」完工交屋入帳 ，因此有較高的成長幅度。

皇翔指出，總銷39億元的「皇翔芊樾」今年5月開始交屋入帳，另外，總銷27億元的新北土城「皇翔泱美」預計第4季可望完工交屋，下半年陸續也有個案，但因市場仍有缺工問題，仍需觀察是否能在今年交屋，至於北車商辦「台汽北站」案，目前已經出租五成，若未來全數出租，每年可貢獻約6~7億元租金。

推案方面，皇翔表示，今年預計推出三大案，包括台北市中正區「皇翔柏悅」、「皇翔柏金」以及永和區「大陳單元3」公辦都更案，合計推案量達410億元。

皇翔近年積極參與公辦都更、捷運聯開案等，皇翔表示，儘管房市受到銀行限貸、央行打炒房等影響，但精華地段個案表現仍不錯，而公司未來的購地策略、推案計畫都不會變，今年推案會照著時程走，也會積極參與政府公部門的公辦都更案以及購置土地。